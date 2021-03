France: face à la multiplication des cas de Covid, des voix s’élèvent pour exiger la fermeture des écoles

Face à l’explosion des cas de Covid-19 en France, de plus en plus de voix s’élèvent pour exiger leur fermeture, quand les parents d’élèves voient déjà « l’enfer » de l’école à la maison se rapprocher.

Depuis le début de la semaine, de nouvelles règles édictées pour freiner l’épidémie de Covid à l’école, qui consistent à fermer une classe au premier cas détecté, entraînent mécaniquement de très nombreuses fermetures. A Paris notamment, elles ont plus que triplé en deux jours.

Ainsi, de plus en plus de voix s’élèvent pour la fermeture des écoles ou l’allongement des vacances scolaires de Pâques - qui commencent dans deux semaines et demie dans la région de Paris, ce que le président Emmanuel Macron dit ne vouloir décider qu’en dernier recours.

Au vu de la situation sanitaire « très grave » et de la « désorganisation très grande » dans les établissements selon elle, la maire de Paris Anne Hidalgo a demandé mercredi la fermeture des écoles dans la capitale.

Elle a toutefois reconnu qu’une fermeture anticipée des écoles, avec des parents obligés de garder les enfants à la maison, serait « encore un coup très très dur pour l’économie, pour beaucoup de personnes ».

Plus d’un an après le début du premier confinement, de nombreux parents d’élèves qui ont « très mal vécu » l’école à la maison, ont l’impression de s’apprêter à « revivre le même enfer », lance Albane, quadragénaire parisienne mère de deux enfants en maternelle.

« Si c’est ça qui est décidé ce (mercredi) soir, ça va être dur car cette fois on sait ce qui nous attend. Et quand on ferme les écoles, le télétravail avec les enfants en permanence dans les pattes, c’est pas la solution, il va falloir que d’autres mesures suivent », suggère-t-elle.

Même air dépité pour Lucie, également maman de deux enfants. « Ce qui me préoccupe en cas de fermeture, c’est la pression qui va forcément s’exercer sur ma vie professionnelle, c’est angoissant », regrette-t-elle.

Car en parallèle, la question de la contagiosité des enfants se pose depuis un an.

Pour le Pr Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’université de Genève, les écoles sont un « des lieux majeurs de la contamination » au Covid-19. Il préconise ainsi leur fermeture dans le cadre d’un confinement « strict » de la France.

Selon lui, « pour toutes les maladies virales respiratoires », les enfants « jouent un rôle très important ». « Il y a beaucoup de promiscuité, ils sont dans des salles pas très ventilées, les gestes barrière sont plus compliqués pour eux à mettre en oeuvre », a-t-il détaillé.

Depuis le début de l’épidémie, il y a plus d’un an, près de 95.000 personnes sont mortes en France du Covid.