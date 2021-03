France: L’Assemblée de Corse va diffuser un cycle de conférences virtuelles sur Napoléon

A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai prochain, l’Assemblée de Corse organise sept « conférences inédites » diffusées tous les mardis du 6 avril au 18 mai sur le site internet de l’institution.

« Pensées pour faire dialoguer les différentes interprétations historiques », ces conférences, intitulées « Napoléon et la Corse: histoire et mémoires », seront « animées, chaque semaine, par des spécialistes de renom » et diffusées en direct sur le site de l’Assemblée de Corse et sa page Facebook, annonce l’institution.

La première aura lieu le 6 avril sur le thème « Napoléon Ier, le dernier Romain ». Elle sera animée par Jacques-Olivier Boudon, professeur des Universités.

La semaine suivante, c’est « Napoléon Ier et l’insularité » qui sera abordée par l’historien David Chanteranne.

Puis, le 20 avril, Jean-Marie Rouart de l’Académie française, présentera « Napoléon ou la destinée ».

Viendront ensuite « Napoléon dans la littérature corse » par le professeur d’Université Eugène Gherardi, « La liberté Bonaparte » par Charles Bonaparte ou « Napoléon Bonaparte en Corse, ou l’expérience en négatif de l’épopée » par la romancière Marie Ferranti.

Napoléon Bonaparte, empereur sous le nom de Napoléon Ier de 1804 à 1814 et pendant cent jours en 1815, et dont les armées ont conquis brièvement une grande partie du territoire européen, est né en 1769 à Ajaccio (Corse).

