France: l’inflation accélère à 1,1% sur un an au mois de mars (Insee, provisoire)

Enfin, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a augmenté de 1,4% sur un an, après 0,8% en février.

Les prix du tabac ont augmenté de 5,8% sur un an et sont restés stables sur un mois, a encore rapporté l’institut.

En effet, les relevés de prix ont été suspendus depuis le 20 mars dans les « points de ventes physiques » de certains départements et « certains produits ont été indisponibles à l’achat ».

Toujours par rapport au mois de février, « les prix des services et ceux de l’énergie ralentiraient légèrement », d’après ces données dont l’institut avertit que « la crise sanitaire de la Covid-19 affecte la qualité ».

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% en mars, alors qu’ils étaient stables en février, et l’Insee estime que les prix des produits manufacturés ont rebondi nettement « en lien avec la fin des soldes d’hiver ».

Les prix de l’énergie ont bondi de 4,8% et ceux des produits alimentaires frais de 3,8%, tandis que la hausse des prix des produits manufacturés a été contenue à 0,2% et celle des services à 1,1%, détaille l’Institut national des statistiques.

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,1% sur un an au mois de mars, après 0,6% en février, une accélération due à la hausse des prix des services et de l’énergie, selon une estimation provisoire publiée par l’Insee mercredi.

