Durant le ramadan, un des piliers de l’islam, les croyants sont invités à s’abstenir de boire, de manger et d’avoir des relations sexuelles, de l’aube jusqu’au coucher du soleil.

« Les laboratoires Pfizer, AstraZeneca et Moderna ont assuré (...) que leur traitement ne contient pas de gélatine de porc », précise la Mosquée de Paris. « Sur la base de cette déclaration, la commission des imams considère qu’il n’y a aucun risque particulier ».

En outre, répondant à ceux qui s’interrogent sur « la composition du produit médicamenteux ou vaccinal pour s’assurer qu’il ne contient pas de produit illicite à la consommation, tel que le porc ou l’alcool », M. Moussaoui assure que « le médicament n’est pas un produit de consommation comme la viande ou la boisson » et que « selon la majorité des savants musulmans, il n’est pas concerné par la question halal/haram » (licite/illicite selon les critère de l’islam).

A l’approche du début du mois de ramadan, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et les imams de la Grande Mosquée ont affirmé que se faire vacciner contre le Covid-19 « n’invalide pas le jeûne ».

