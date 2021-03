France: une victoire judiciaire pour le président de l’Assemblée

« Je suis heureux de constater que le droit a toujours été du côté de mon client et que cette procédure va toucher à sa fin », s’est félicité pour sa part Me Claude-Albert Iweins, défenseur de M. Ferrand, « poursuivi à tort par la seule volonté d’une association qui tentait de faire revivre une procédure condamnée dès l’origine ».

Ce dernier, s’il le souhaite, peut aussi former un pourvoi, dans un délai de cinq jours.

L’avocat de l’association anti-corruption Anticor, à l’origine de la plainte, Me Jérôme Karsenti, a déclaré à l’AFP « envisager un pourvoi en cassation », après une décision « extrêmement surprenante eu égard des faits, de la position du juge d’instruction et du parquet général ».

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai (nord) a estimé que dans cette affaire, ayant valu à M. Ferrand sa mise en examen (inculpation) en septembre 2019 pour prise illégale d’intérêt, la période de prescription prenait effet au plus tard en 2012.

