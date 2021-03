Géorgie: échec du second round de la médiation de l’UE

Les leaders du parti au pouvoir ont rejeté les accusations de l’opposition d’avoir saboté les négociations et porté atteinte aux relations du pays avec l’UE. Le gouvernement géorgien a annoncé son projet de déposer la candidature de la Géorgie à l’Union européenne en 2024.

M. Danielsson a indiqué que M. Michel allait désormais « décider des prochaines étapes et de leur calendrier ».

Les discussions se concentrent sur les réformes électorales et judiciaires, ainsi que sur la libération des opposants emprisonnés et de possibles élections législatives anticipées.

Répondant aux préoccupations des 27, le président du Conseil européen Charles Michel s’était rendu à Tbilissi début mars, y lançant des pourparlers entre le gouvernement et les partis d’opposition.

Le second round des pourparlers engagés dans le cadre d’une médiation de l’Union européenne en Géorgie entre le parti et l’opposition, a échoué mercredi à trouver un accord pour résoudre l’impasse politique issue des élections l’an dernier, a indiqué l’UE.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.