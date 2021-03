Homologation en Russie du premier vaccin anti-Covid pour animaux

En novembre, le Danemark avait décidé d’éliminer l’ensemble de son cheptel de visons car ces 15 millions de bêtes étaient soupçonnées de porter et transmettre une mutation du coronavirus potentiellement problématique pour l’être humain.

Rosselkhoznadzor assure que le développement de ce vaccin était « particulièrement important », plusieurs espèces animales étant sensibles au Covid-19. En Russie, selon l’agence, deux cas d’infection sur des chats ont été établis jusqu’à présent à Moscou et à Tioumen (Sibérie).

Certains d’entre eux ont toutefois été vaccinés pendant des essais du vaccin et « se portent très bien », a-t-elle précisé, ajoutant qu’il s’agissait d’un « bon vaccin ».

L’Association russe des éleveurs d’animaux à fourrure a également indiqué mercredi ne pas voir de raison de procéder à la vaccination de ses quelque 2 millions de bêtes, parmi lesquelles des visons et des renards. Sa directrice exécutive, Nadejda Zoubkova, a assuré à l’AFP qu’aucun cas de coronavirus n’a été détecté jusqu’ici parmi ses animaux.

Contacté par l’AFP, un réseau de cliniques vétérinaires moscovites a pour sa part minimisé l’utilité actuelle du vaccin. « Pour l’heure, aucune raison n’a été établie pour vacciner les chats et les chiens parce qu’il n’a pas été prouvé qu’ils étaient porteurs de Covid-19 », a déclaré le réseau de cliniques Belyï Klyk, dans un commentaire envoyé à l’AFP.

Les animaux testés étaient des chats, des chiens, des renards roux et polaires et des visons. Rosselkhoznadzor précise que le vaccin est uniquement à destination des animaux carnivores.

« Les essais cliniques de Carnivac-Cov, débutés en octobre de l’année dernière (...) permettent de conclure à l’innocuité du vaccin et à sa grande efficacité puisque 100% des animaux testés ont développé des anticorps », a indiqué dans un communiqué le directeur adjoint de l’agence vétérinaire et phytosanitaire Rosselkhoznadzor, Konstantin Savenkov.

La Russie a annoncé mercredi l’homologation du premier vaccin au monde contre le Covid-19 à destination des animaux, Carnivac-Cov, vantant un taux d’efficacité de 100% et annonçant une production de masse dès avril.

