Huawei: bénéfice net record en 2020, mais tassement du chiffre d’affaires entre pandémie et sanctions

L’administration Trump martelait que les services de renseignement chinois pourraient utiliser les équipements Huawei pour surveiller les communications et trafics de données d’un pays.

La firme fait également face à une pression croissante sur le front de la 5G, une nouvelle norme de technologies mobiles amenée à révolutionner l’internet et dont le déploiement doit s’accélérer.

En dépit des pressions américaines et du contexte économique difficile lié à la pandémie, « l’an dernier, nous avons tenu bon face à l’adversité », s’est félicité Ken Hu, qui occupe la présidence tournante du groupe.

Conséquence: les Etats-Unis ont placé en 2019 le groupe sur liste noire afin de l’empêcher d’acquérir des technologies « made in USA » -- pourtant indispensables à ses produits.

Le groupe basé à Shenzhen (sud de la Chine) est depuis quelques années au centre de la rivalité sino-américaine, sur fond de guerre commerciale et technologique entre les deux premières puissances mondiales.

Quant au chiffre d’affaires du mastodonte des télécoms, il progresse de 3,8% -- contre 19,1% un an plus tôt -- à 891,4 milliards de yuans (115,9 milliards d’euros).

Sur l’ensemble de 2020, Huawei a dégagé un bénéfice net en hausse de 3,2% sur un an à 64,6 milliards de yuans (8,39 milliards d’euros).

Le géant chinois des télécoms Huawei a annoncé mercredi un bénéfice net record pour 2020 mais un tassement de son chiffre d’affaires, en raison notamment de la pandémie et des sanctions américaines à son encontre.

