Indonésie: échange de tirs au quartier général de la police à Jakarta

Le police nationale avait attribué cette attque au groupe radical indonésien Jamaah Ansharut Daulah (JAD), proche du groupe État islamique, et a mis en garde contre d’autres attaques.

Le corps restait ensuite immobile, selon ces images non vérifiées.

