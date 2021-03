Joe Biden nomme ses premiers juges, met l’accent sur la diversité

Travaillant étroitement avec le leader républicain du Sénat Mitch McConnell, il a nommé plus de 200 juges aux vues conservatrices dans les tribunaux fédéraux.

Selon la Constitution américaine, le président nomme à vie les juges de la Cour suprême et les juges fédéraux, dans les tribunaux d’appel ou de première instance. Il revient ensuite au Sénat de les confirmer.

Ces nominations représentent « la large diversité d’origines, d’expériences et de perspectives qui fait la force de notre pays », a souligné Joe Biden dans un communiqué.

M. Quraishi, qui est d’origine pakistanaise, est actuellement magistrat dans le New Jersey.

Sur les 11 nominations du président américain, on compte trois femmes afro-américaines pour des postes de cour d’appel.

