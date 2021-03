L’Arabie saoudite annonce un méga-plan d’investissements pour le secteur privé

En 2020, le double choc de la pandémie et de la baisse des prix du pétrole a poussé le royaume à tripler sa TVA à 15% et à supprimer des allocations mensuelles destinées aux fonctionnaires pour contenir son déficit budgétaire.

En janvier, le prince héritier avait annoncé que le PIF allait investir 40 milliards de dollars (environ 34 milliards d’euros) par an dans l’économie saoudienne pendant cinq ans.

Son efficacité est toutefois mise en doute par certains experts. « Cela n’aide pas la croissance du secteur privé de contraindre des entreprises privées d’investir dans des programmes gouvernementaux au détriment de leurs actionnaires ou de leurs investissements dans leurs propres projets », a ainsi estimé Ellen Wald, présidente de Transversal Consulting et autrice du livre Saudi Inc.

Ce plan vise à « renforcer le secteur privé », en créant des centaines de milliers d’emplois et en apportant un soutien aux entreprises locales, a ajouté Mohammed ben Salmane.

Vingt-quatre des plus grandes entreprises saoudiennes, dont la pétrolière Aramco, vont également contribuer à hauteur de 5.000 milliards de riyals (1,13 mds d’euros), a ajouté le prince lors d’un point de presse virtuel. Ces sociétés ont accepté de baisser leur niveau de dividendes afin de rediriger cet argent vers l’économie domestique en échange d’incitations financières, a-t-il encore expliqué.

Cette annonce du prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume saoudien, intervient au moment où le pays fait face à un taux de chômage élevé et à de grandes difficultés économiques provoquées par la pandémie de Covid-19 et la baisse des prix du brut.

