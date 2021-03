L’autobiographie du fils cadet de Joe Biden raconte son combat contre les addictions

Au fil des années, Hunter Biden est devenu l’une des cibles favorites de l’ancien président Donald Trump et de ses soutiens.

Dans le livre, publié par Gallery Books, filiale de la maison d’édition Simon & Schuster,il estime n’avoir, dans ce dossier, « rien fait qui soit contraire à l’éthique » et rappelle qu’il n’a jamais été mise en cause par la justice.

Récemment, il a été critiqué pour avoir accepté un mandat d’administrateur du groupe gazier ukrainien Burisma alors que Joe Biden était vice-président et investi dans le dossier ukrainien.

Les déboires de Hunter Biden ont régulièrement défrayé la chronique et il a été souvent considéré comme un handicap potentiel pour la carrière politique de son père.

Il aura fallu plusieurs cures de désintoxication, avec quelques rechutes, pour venir à bout de ces addictions, le second fils de l’actuel président américain disant ne plus consommer aujourd’hui d’alcool ou de drogue.

Errance, rechutes, obsessions, le fils cadet de Joe Biden, Hunter, livre le pire de ses addictions à l’alcool et au crack dans son autobiographie dont des extraits ont été publiés par la presse américaine avant sa sortie, le 6 avril.

