La mère d’une Salvadorienne tuée au Mexique demande l’aide de Biden

La mère d’une Salvadorienne, décédée alors qu’elle était interpellée par la police au Mexique, a demandé mercredi l’aide du président américain Joe Biden et l’asile aux Etats-Unis pour ses petites-filles.

Victoria Salazar, 36 ans, est morte samedi lors de son arrestation brutale par quatre policiers mexicains à Tulum (Est), dans l’Etat de Quintana Roo, alors qu’elle venait d’avoir une altercation avec un commerçant.

« J’ai peur qu’il arrive quelque chose à mes petites-filles au Mexique et je ne veux pas non plus les ramener au Salvador, je veux demander au président Biden qu’il m’aide, qu’il me tende la main et donne l’asile à mes petites filles aux Etats-Unis », a déclaré à l’AFP Rosibel Arriaza, la mère de la jeune femme, avant de prendre un avion à destination du Mexique.

« Je pars avec l’espoir de voir mes petites-filles, de les consoler, même si je suis angoissée car l’une d’elles a disparu, j’espère la retrouver très vite », a-t-elle ajouté.

Victoria Salazar vivait au Mexique depuis cinq ans, avec ses filles âgées de 15 et 16 ans.

Lors de son arrestation, les policiers ont fait « un usage disproportionné de la force », selon le parquet mexicain : « Il y a eu rupture de deux cervicales, qui a provoqué la rupture de la partie supérieure de la colonne vertébrale, conduisant au décès ».

La mère de Victoria Salazar a comparé la mort de sa fille à celle de George Floyd aux Etats-Unis, décédé alors qu’un policier blanc maintenait un genou sur son cou.

Lundi, le président mexicain a assuré que « tous les responsables seront punis ». « Ils sont poursuivis et il n’y aura pas d’impunité », a-t-il promis.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a demandé de son côté que les responsables soient traduits en justice.

Selon les autorités mexicaines, le compagnon de la victime a été arrêté pour abus sexuel présumé sur la plus jeunes des deux filles. Le président Bukele a indiqué que Victoria Salazar avait récemment déposé plainte contre son compagnon concernant ces faits.