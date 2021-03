Lubrizol conteste sa mise en examen: décision le 30 juin

La décision de la cour d’appel de Paris sur la contestation par la société Lubrizol de sa mise en examen, à la suite de l’incendie survenu à Rouen en 2019, sera connue le 30 juin, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier.

Selon les mêmes sources, le parquet général s’est opposé à la demande de la société.

Lubrizol a déposé une requête en nullité en août dernier auprès de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, pour « dénoncer des irrégularités de procédure dont elle a été victime et solliciter la nullité de divers actes de procédure et de sa mise en examen », selon son mémoire consulté par l’AFP.

La société estime que « les conditions dans lesquelles se sont déroulées la procédure d’inspection diligentée » par la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) à la suite de l’incendie « ont porté une atteinte grave au principe fondamental du droit à un procès équitable et (à ses) intérêts », fait-elle valoir dans sa requête.

Lubrizol estime avoir été mise en examen sur la base de non-conformités qui n’auraient pas été dénoncées, voire rejetées par les inspecteurs de la Dreal juste après l’incendie, avant d’être enregistrées dans un procès-verbal un mois plus tard. Une « irrégularité et une incohérence », estime l’entreprise.

Pour elle, la Dreal a eu « l’intention de caractériser a posteriori et fictivement des non-conformités à l’encontre de Lubrizol France, dans un contexte de pression médiatique particulièrement problématique ».

Les avocats des victimes de l’accident - plus de 500 plaintes ont été déposées le contestent, estimant que les inspecteurs de la Dreal ont fait preuve de prudence sur ces « non-conformités » immédiatement après l’incendie, faute d’avoir pu à ce moment-là analyser tous les éléments en leur possession.

En parallèle à l’audience, une dizaine de personnes ont manifesté devant la cour d’appel de Paris pour dénoncer ce « scandale » en déployant des banderoles comme « Lubrizol fuit son procès ».

Les associations « Union des victimes de Lubrizol », l’« Association des sinistrés de Lubrizol », France nature environnement ou la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (Fenvac) avaient appelé à protester.

Le président de la métropole de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a affirmé dans un tweet mardi que « si la chambre de l’instruction accédait à la requête de Lubrizol, ce serait un déni de justice proprement scandaleux. »

« La société Lubrizol entend les inquiétudes des parties civiles mais veut faire valoir ses droits », a plaidé Me Bénédicte Graulle, avocate de la société, à l’issue de l’audience.

« On demande depuis l’origine que toute la lumière soit faite sur ce qui s’est passé. Les tentatives de Lubrizol pour empêcher que cela soit le cas sont vaines », a assuré Me François Lafforgue, avocat de la Fenvac, de Générations futures et de la CGT.

« On est satisfaits de l’audience », a abondé le représentant de la CGT Gérald Le Corre, en dénonçant la « théorie du complot » défendue à ses yeux par Lubrizol.