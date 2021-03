Martinique: troisième vague de covid et nouvelles restrictions

La Martinique, qui avait maîtrisé l’épidémie de coronavirus ces trois derniers mois, est à présent affectée par la troisième vague et va devoir adopter d’importantes restrictions, a annoncé mardi le préfet Stanislas Cazelles.

« Bagay la cho. Sé ansanm nou ké rivé », (l’heure est grave, c’est ensemble que nous nous en sortirons), s’est écrié le préfet en s’adressant pour la première fois en créole à la population.

Dans un courrier mardi, 9 chefs de services alertent aussi la population et la communauté médicale de l’île: « Très brutalement, le CHU est arrivé aux limites de ses capacités. La déferlante actuelle va malheureusement être beaucoup plus forte », s’alarment-ils.

« Le variant est agressif avec des patients plus graves et il est beaucoup plus contagieux. Il ne s’agit plus d’arrivée d’avions ou de bateaux. Il est désormais installé chez nous », observent ces praticiens en appelant les Martiniquais à se faire vacciner massivement.

L’île n’a pour l’heure administré qu’un peu plus de 15.000 doses pour une population de 300.000 habitants. « Sept centres de vaccination sont déjà ouverts ou en cours d’ouverture » précise le responsable Santé Publique France en Martinique Jacques Rosine, dont un nouveau à partir de mercredi matin qui sera géré par le service des pompiers et ambitionne à terme de vacciner 1.000 personnes par jour.

Face à cette flambée, le couvre-feu déjà en vigueur de 22h à 5h depuis vendredi 26 mars a été durci. Il passera à 19h à compter du 1er avril et pour 3 semaines. Jusqu’au 19 avril, il faudra donc des attestations et des motifs impérieux pour se déplacer après 19h. Par ailleurs, les restaurants seront fermés dès jeudi « autant à midi que le soir ».

La vente à emporter « sera possible jusqu’à 19h et les livraisons seront possibles après 19h », a précisé le préfet lors d’un point presse, estimant que la restauration est « une activité collective sans masques. C’est ce qui la rend potentiellement dangereuse ».

En outre, « les salles de cinémas, les salles de spectacles qui sont aussi des lieux de regroupements feront l’objet d’une fermeture », a ajouté Stanislas Cazelles. Le sport en plein air sera, quant à lui interdit, à l’instar du sport en salle prohibé depuis dimanche dernier.

Enfin, « les regroupements de bateaux devront désormais ne plus avoir lieu et la règle des six personnes au maximum regroupées sera aussi appliquée à bord des bateaux », a précisé le préfet.

Ces décisions découlent d’une situation sanitaire dégradée. « Il y a eu 594 nouveaux cas enregistrés la semaine dernière, ce qui correspond à un taux d’incidence de 166 pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 8,2% donc nous avons une progression de près de 40% par rapport à la semaine précédente », a expliqué M. Rosine.

Parmi ces nouveaux patients, la plupart sont des cas de variants anglais et sud-africain. Et ce sont surtout les 20/39 ans qui sont aujourd’hui les plus touchés sur l’île. A l’hôpital aussi, les patients sont plus jeunes : une moyenne d’âge de 54 ans en réanimation. Le service réanimation du CHU de Martinique comptait mardi 2 fois plus de patients que la semaine précédente.

Pour faire face à cette soudaine affluence, le CHUM a dû déprogrammer des opérations non urgentes, augmenter son nombre de lits en réanimation et faire appel à « la réserve sanitaire nationale qui arrivera en fin de semaine » précise Jacques Rosine.