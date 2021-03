Mutuelles de Bretagne: prescription retenue en faveur de Richard Ferrand (procureur général)

« Depuis le début dans ce dossier, j’ai toujours considéré sans fondement les accusations portées contre M. Ferrand, poursuivi à tort par la seule volonté d’une association tentant de faire revivre une procédure condamnée dès l’origine », s’est félicité auprès de l’AFP Me Paul-Albert Iweins, avocat de M. Ferrand.

Anticor avait toutefois plaidé une « infraction dissimulée », faisant démarrer la prescription à la date de la révélation de l’affaire en 2017 par le Canard enchaîné et non, comme le soutenait la défense de M. Ferrand, au moment où celui-ci a cessé ses fonctions dans l’entreprise en 2012 avant de devenir député.

L’avocat de l’association anti-corruption Anticor, à l’origine de la plainte, Me Jérôme Karsenti, envisage cependant de se pourvoir en cassation après « cette décision extrêmement surprenante », a-t-il indiqué à l’AFP.

La chambre a estimé que dans cette affaire ayant valu à M. Ferrand sa mise en examen pour prise illégale d’intérêt, la période de prescription prenait effet au plus tard en 2012, une décision qui pourrait ouvrir la voie à la fin des poursuites.

