Le passage de relais entre Mahamafou Issoufou et Mohamed Bazoum est le premier entre deux présidents démocratiquement élus.

L’histoire du Niger, pays sahélien parmi les plus pauvres du monde en proie à de récentes attaques jihadistes particulièrement meurtrières, est jalonnée par les coups d’Etat.

Son rival, l’ex-président Mahamane Ousmane, conteste les résultats du scrutin et a revendiqué la victoire, appelant à « des manifestations pacifiques » dans tout le pays.

« Les tirs étaient intenses, il y avait des armes lourdes et des armes légères », a témoigné l’un d’eux.

Des riverains du quartier de la présidence à Niamey, ont raconté à l’AFP avoir été réveillés dans la nuit par des tirs à l’arme lourde et légère.

Des militaires ont été arrêtés au Niger après une « tentative de coup d’Etat » dans la nuit de mardi et mercredi et « la situation est sous contrôle », a appris l’AFP de source sécuritaire.

