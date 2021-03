Procès Guérini: deux ans ferme et 5 ans d’inégibilité requis contre le sénateur Jean-Noël Guérini

Des peines allant d’un an avec sursis à deux ans de prison dont un ferme, et des amendes de 15.000 à 100.000 euros ont enfin été requises contre les neuf autres prévenus -élus, fonctionnaires territoriaux, dirigeants de sociétés- soupçonnés d’avoir participé au « système Guérini ».

Le procureur a réclamé à l’encontre de la société d’Alexandre Guérini, SMA Environnement une amende d’1,5 million d’euros, l’interdiction définitive de participer à un marché public et d’exercer dans le domaine des déchets.

Poursuivi pour sept délits dont « trafic d’influence », « abus de confiance » et « abus de biens sociaux », Alexandre Guérini est accusé d’avoir utilisé la position de son frère pour faire pression sur des élus ou des fonctionnaires pour contourner les procédures de marchés publics, s’enrichir, éliminer des concurrents ou favoriser des proches.

Le représentant du ministère public a par ailleurs demandé au tribunal que soit prononcée une interdiction pour les deux hommes d’exercer une profession dans le domaine du traitement des déchets et, pour Alexandre Guérini, une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans.

Le procureur Etienne Perrin a également réclamé 70.000 euros d’amende à l’encontre de Jean-Noël Guerini et 500.000 euros contre son frère Alexandre contre lequel une interdiction des droits civils et civiques pendant 5 ans a également été requise.

Une peine de quatre ans de prison dont deux avec sursis et une interdiction des droits civils et civiques pendant cinq ans ont été requises mercredi contre le sénateur Jean-Noël Guérini jugé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour « prise illégale d’intérêts ».

