Réformes judiciaires en Pologne: Varsovie conteste la saisie de la CJUE par Bruxelles

« La Commission considère que la législation contestée porte atteinte à l’indépendance judiciaire en Pologne et est incompatible avec la primauté du droit de l’Union », a déclaré le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, devant la presse.

Cela « résulte directement de la Constitution de la République de Pologne et des traités de l’UE. La réglementation polonaise ne diffère pas des normes en vigueur dans l’UE », a-t-il ajouté.

« La demande de la Commission Européenne à la CJUE n’a aucun fondement juridique et la réglementation du domaine lié à l’administration de la justice appartient au domaine national exclusif », a déclaré Piotr Mueller sur Twitter.

