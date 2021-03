Régionales: les têtes de listes Verts défendent leurs projets de « virage agroécologique »

»Plus nous réussirons aux régionales, plus nous serons forts pour porter un projet en 2022« , estiment les Verts, en distinguant toutefois entre ces différentes élections. »On ne transige pas sur les questions locales« , a affirmé Sandra Régol, numéro deux d’EELV.

Leur collègue de la région Centre-Val de Loire, Charles Fournier, veut un « revenu de transition écologique » et Stéphanie Modde (Bourgogne Franche-Comté) reprendre une idée de la CCC concernant « la fin des emballages uniques en plastique ».

En Bretagne, Claire Desmares-Poirier défend elle aussi le « virage agro-alimentaire » de sa région, afin d’assurer « la sécurité sociale alimentaire » de ses habitants. Idem pour Fabienne Grebert, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui veut « produire une alimentation saine, locale ». Mme Grebert prévoit un plan de « 1,5 milliard d’euros » pour le ferroviaire et « 3,2 milliards » pour rendre les entreprises plus sobres en carbone.

Dans les Hauts-de-France, seule région où la gauche presque unanime s’est rassemblée, Karima Delli défend un projet de « région nourricière », avec l’ambition de convertir « 50% des exploitations » à « l’agroécologie d’ici 2040 », et de « développer les circuits courts et la consommation de produits locaux ».

Le secrétaire national d’EELV a également insisté sur « l’attente phénoménale » dans le public en matière d’« écologie politique ». Les écologistes ont regretté que certaines propositions clef de la Convention citoyenne pour le Climat (CCC) n’aient pas été retenues dans le projet de loi « climat et résilience ».

Devant « le risque avéré de dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité », « l’écologie est le seul projet d’avenir », a affirmé Julien Bayou, numéro un de la liste écologiste en Ile-de-France, à l’occasion d’une vidéoconférence de présentation des candidats.

