Renault propose une amélioration des conditions de départs volontaires dans l’ingénierie, selon les syndicats

Selon les derniers chiffres communiqués par la direction et les syndicats, environ 300 départs volontaires ont déjà été validés pour la RCC, alors que le texte permet jusqu’à 1.900 départs via ce dispositif (d’ici à fin septembre).

L’avenant permet également à des salariés travaillant sur des postes jusqu’à présent non éligibles à la RCC de pouvoir y prétendre. Cela ouvre « potentiellement » la RCC « à 1.300 personnes supplémentaires », grâce à « une modification des fonctions identifiées comme éligibles », a précisé Franck Daoût, DSC de la CFDT. « Quand on veut faire partir les gens, il faut mettre le paquet ».

Côté RCC, l’avenant ajoute « trois mois d’indemnisation en cas de départ avant le 30 juin 2021 » ou « deux mois si le départ a lieu entre le 1er et le 31 juillet 2021 », sauf s’il s’agit d’un départ à la retraite, ont détaillé les deux DSC. Le délai ouvrant la possibilité d’être réembauché par Renault est allongé, passant de « six mois à 12 mois ».

Pour le volet « dispense d’activité » ou pré-retraite, l’avenant prolonge d’un mois, « jusqu’au 1er janvier 2022 », la possibilité d’y adhérer, selon ces deux syndicalistes. Un mois de plus, « ce n’est pas anodin. Cela permet d’avoir un trimestre complet dans le décompte des droits à la retraite et, surtout, une année pleine dans le décompte des 25 meilleures années », a relevé M. Ribeyre.

Renault avait annoncé mi-2020 son objectif de supprimer 2.500 postes dans l’ingénierie et les fonctions support, dans le cadre d’un plan d’économies prévoyant au total 15.000 suppressions d’emplois dans le monde, dont 4.600 en France.

Cette modification à l’accord initial, qui prévoit une rupture conventionnelle collective (RCC) et un mécanisme de pré-retraite, est « soumise à signature jusqu’au 6 avril », a indiqué à l’AFP Guillaume Ribeyre, délégué syndical central (DSC) CFE-CGC, organisation signataire, avec la CFDT et FO, du texte validé en novembre.

La direction de Renault a proposé aux syndicats du groupe automobile une amélioration des conditions de départs volontaires dans l’ingénierie et les fonctions support, alors que le plan signé à l’automne ne remporte pas le succès attendu, a-t-on appris mercredi de sources syndicales.

