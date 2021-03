Syrie: 18 pays européens promettent une lutte sans merci contre l’impunité

Les ministres des Affaires étrangères de 18 pays européens ont promis mercredi une lutte sans merci contre l’impunité du groupe Etat islamique (EI) et du régime syrien, accusé d’attaques à l’arme chimique, d’enlèvements et autres disparitions.

« Nous ne resterons pas silencieux face aux exactions commises en Syrie, et dont le régime et ses appuis extérieurs portent la responsabilité principale », relèvent-ils dans une tribune publiée sur le site de la diplomatie française.

« Nombre de ces crimes, y compris ceux commis par Daech (acronyme arabe de l’EI) et d’autres groupes armés, peuvent être assimilés à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité », ajoutent-ils.

« Il est de la responsabilité de tous de lutter contre l’impunité des auteurs de ces actes et d’exiger que ceux-ci, quels qu’ils soient, rendent des comptes » devant la justice internationale ou des tribunaux nationaux.

La guerre en Syrie, entrée en mars dans sa onzième année, a fait plus de 388.000 morts, déplacé et poussé à l’exil plus de 12 millions de personnes, selon l’ONU, causé des destructions massives et dévasté l’économie du pays.

Des dizaines de milliers de personnes ont disparu, note aussi la tribune. Le régime syrien est accusé également de recours répétés à l’arme chimique, ce qu’il dément.

Ces actes sont « documentés » grâce à de nombreux témoignages, photos et vidéos et ont déjà donné lieu des plaintes et des procès en Europe.

La justice allemande a ainsi condamné en février un ancien membre des services de renseignement syrien pour « complicité de crimes contre l’humanité » après l’arrestation d’au moins 30 manifestants antirégime et leur transfert vers un centre de détention de sinistre réputation en 2011.

D’autres procédures ont été lancées en Allemagne mais aussi en Suède et en France, en s’appuyant sur le principe de la compétence universelle qui permet de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quels que soient leur nationalité et l’endroit où les crimes ont été commis.

Une plainte pour « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre », visant des attaques chimiques perpétrées en 2013, a ainsi été déposée à Paris. Selon les Etats-Unis, plus de 1.400 personnes seraient mortes dans ces attaques.

« Lutter contre l’impunité n’est pas seulement une question de principe, c’est également un impératif moral et politique, et un enjeu de sécurité pour la communauté internationale », relèvent les 18 ministres, en référence à l’emploi de l’arme chimique. « La lutte contre l’impunité est enfin une condition pour rebâtir une paix durable en Syrie ».

La France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark, la Finlande et la Suède ont notamment signé ce texte.