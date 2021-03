Théorie de fuite d’un labo: embarras à Pékin après les propos du chef de l’OMS

« Il y a plus de 200 sites biologiques dans le monde, par exemple celui de Fort Detrick », un laboratoire militaire américain, a déclaré la porte-parole de la diplomatie chinoise.

L’UE de son côté a pointé du doigt « le démarrage tardif de l’enquête, le retard dans le déploiement des experts (en Chine) et la disponibilité limitée des spécimens et données » remontant aux débuts de la pandémie.

Mardi, les Etats-Unis et 13 pays alliés, dont le Royaume-Uni, Israël et le Canada, ont exprimé leurs « préoccupations » dans une déclaration commune au sujet du rapport de l’OMS, réclamant à la Chine de donner « pleinement accès » à ses données.

Même si l’équipe a visité l’Institut de virologie de Wuhan et envisagé l’hypothèse d’un incident de laboratoire, « je ne pense toutefois pas que cette évaluation ait été suffisamment approfondie », a dit le patron de l’OMS.

