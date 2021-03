Ukraine : plus de 400 morts du Covid en 24 heures, un record

A ce jour, à peine plus de 230.000 Ukrainiens ont reçu une première dose.

L’Ukraine n’a obtenu que 500.000 doses d’AstraZeneca, produites en Inde et commercialisées sous le nom de Covishield. Elle a aussi importé 215.000 doses de CoronaVac, mais le début du déploiement de ce vaccin chinois n’est pas attendu avant la semaine prochaine.

Depuis le début de la pandémie, l’Ukraine, qui compte environ 40 millions d’habitants, a enregistré près d’1,7 million d’infections et quelque 32.000 morts.

« J’espère que les habitants de Kiev vont enfin comprendre qu’on ne peut pas négliger les règles et prétendre que le virus n’existe pas », a déclaré le maire Vitali Klitschko. « Nous essayons de vous sauver ! Comprenez-le s’il vous plaît ! », a-t-il lancé.

Les écoles pour les plus jeunes, dont les maternelles, qui fonctionnaient jusqu’à présent, vont également fermer pendant la même période.

Face à la crise, la mairie de Kiev a annoncé mercredi l’arrêt quasi-total des transports en commun qui ne desserviront désormais que les employés de secteurs essentiels munis d’un laissez-passer. Ces restrictions entreront en vigueur lundi et le resteront « au moins » jusqu’au 16 avril.

Le nombre des hospitalisations quotidiennes a également atteint un nouveau record, 5.558, un défi pour le système de santé très délabré de ce pays, l’un des plus pauvres d’Europe.

Cette ex-république soviétique a recensé mercredi 11.226 nouveaux cas de coronavirus et 407 morts, contre un précédent plus haut de 362 remontant à la semaine précédente, a déclaré le ministère de la Santé.

