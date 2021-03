USA: fort rebond des créations d’emplois dans le secteur privé en mars

Le nombre de créations d’emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis a fortement augmenté en mars grâce à la reprise du secteur des services, l’un des plus touchés par la crise sanitaire, selon l’enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

C’est le plus fort rebond depuis septembre: en mars, les entreprises privées ont créé 517.000 emplois aux Etats-Unis, moins que les 525.000 estimés par les analystes mais bien plus que les 176.000 enregistrés en février (révisé en hausse) qui avait pâti d’une vague de froid dans le pays.

« Nous avons constaté une nette amélioration des données sur le marché du travail en mars, qui enregistre la plus forte progression depuis septembre 2020 », a commenté Nela Richardson, l’économiste en chef d’ADP dans un communiqué.

Elle ajoute que la croissance de l’emploi dans le secteur des services « a largement dépassé sa moyenne mensuelle récente », avec une augmentation notable pour l’industrie des loisirs et l’hôtellerie.

Le secteur des services, qui ont engrangé 437.000 créations le mois dernier dont 167.000 dans les loisirs et l’hôtellerie, est l’un de ceux qui a été le plus durement affecté par la pandémie de Covid-19 l’an passé avec les mesures de confinement et de restrictions drastiques prises pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Avec l’accélération de la vaccination aux Etats-Unis, les Etats ont assoupli les mesures permettant la réouverture des restaurants, des cinémas, des salles de gym ou des spas. Et les Américains recommencent à voyager.

« Nous continuons à surveiller de près les secteurs les plus touchés mais les bases sont en train d’être posées pour une nouvelle impulsion du rythme mensuel d’embauches pour les mois à venir », a souligné Mme Richardson.

Ces chiffres sont de bon augure pour la publication du rapport officiel sur l’emploi (privé et public) attendu vendredi.

Dans le détail, ce sont les entreprises de taille intermédiaire qui ont le plus créé d’emplois privés en mars (+188.000) suivies des petites entreprises (+174.000) et des grandes entreprises (+155.000).