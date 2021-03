Vaccins anti-Covid: l’UE a reçu 107 millions de doses au 1er trimestre

Parmi elles, une seule a été refusée, sept sont en cours d’examen, et 483 ont été approuvées, pour 68,3 millions de doses vers 41 pays.

Dans le cadre de son mécanisme de contrôle des exportations de vaccins anti-Covid produits sur son sol, l’UE a reçu 491 demandes d’exportation entre le 30 janvier et le 19 mars, a-t-elle ajouté.

Les premières doses de Johnson&Johnson « seront distribuées et administrées dans les prochaines semaines », a assuré la porte-parole de la Commission mercredi, sans plus de détails.

Alors que l’Allemagne a annoncé mardi le réserver aux personnes âgées de plus de 60 ans, l’Agence européenne des médicaments (EMA) --qui l’avait déclaré « sûr et efficace » le 19 mars-- va à nouveau se prononcer mercredi sur le sujet, indique la Commission.

A la fin de la semaine (au 4 avril), les Vingt-Sept auront reçu au total 107 millions de doses dont 29,8 millions de la part d’AstraZeneca, 67,2 millions de BioNTech-Pfizer et 9,8 millions de Moderna, a détaillé une porte-parole de l’exécutif européen lors d’une conférence de presse.

