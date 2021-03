Mais les critiques des journalistes et les commentaires négatifs ont également été nombreux, estimant que la plaisanterie était de mauvais goût de la part d’un groupe qui a, ces dernières années, défrayé la chronique pour le scandale des moteurs truqués du « dieselgate ». Cette affaire a coûté des milliards d’euros et une partie de sa réputation à Volkswagen.

« Nous pensons fermement que des journalistes et médias rigoureux ne devraient pas être utilisés par des entreprises comme Volkswagen à des fins de marketing et de publicité. Pour nous, il s’agit d’un abus de confiance très grave qui ne doit pas se reproduire », souligne le courrier.

Tout avait été fait pour donner à cette annonce un caractère officiel, avec communiqué et changement du compte Twitter. Contactés par des journalistes initialement incrédules, des porte-parole aux Etats-Unis et en Allemagne avaient confirmé le changement de nom.

La branche américaine du constructeur avait annoncé officiellement mardi se rebaptiser « Voltswagen » pour symboliser son virage vers l’électrique avant d’expliquer après plusieurs heures et de nombreuses reprises dans la presse internationale, dont l’AFP, que c’était une blague du 1er avril.

