Le 1er Mai, à Saint-Etienne: «Il nous manque clairement une victoire»

C'est un 1er Mai un peu spécial, enchâssé dans la mobilisation des cheminots, la colère des hospitaliers, l'inquiétude de la fonction publique, et bousculé par des appels de plus en plus pressants des politiques à gauche à « déborder Macron ». À Saint-Étienne, dans la Loire, syndicats et militants ont conscience d'être « face à un tournant » du mouvement social.