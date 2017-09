Plus de la moitié des Français opposés à la loi Travail, selon un sondage Harris Interactive

1 septembre 2017 Par Par Agence Reuters

Près de six Français sur dix (58%) se disent opposés aux ordonnances sur la réforme du Code du travail présentées jeudi par le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre du Travail Muriel Pénicaud, selon un sondage Harris Interactive pour RMC et Atlantico publié vendredi.