Lactalis défend sa filiale luxembourgeoise

Après six jours de silence, le groupe laitier a finalement pris la plume pour certifier la légalité de ses opérations financières en Belgique et au Luxembourg, sans entrer dans le détail. Les élus Verts du Parlement européen, dont Eva Joly, demandent l’examen « des montages fiscaux et financiers de l’entreprise » à Bruno Le Maire et à la commissaire européenne à la concurrence.