Après des tensions, Rome et Paris unis autour de Leonard de Vinci

2 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron et Sergio Mattarella célèbrent ce jeudi en Touraine le 500e anniversaire de la mort de Leonard de Vinci, l'occasion d'insister sur les liens "indestructibles" entre Paris et Rome après les tensions de ces derniers mois entre la France et plusieurs dirigeants italiens.