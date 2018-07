G5 Sahel: Macron évoque un possible redéploiement des forces

2 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a évoqué lundi un possible redéploiement des forces militaires dans le Sahel, trois jours après l'attentat suicide commis contre le QG de la force régionale du G5 Sahel et au lendemain d'une attaque contre une patrouille conjointe de soldats maliens et français au Mali.