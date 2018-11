Macron en "itinérance" mémorielle et politique dans le Nord et l'Est

2 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron entame dimanche à Strasbourg une "itinérance mémorielle" qui le conduira dans l'Est et le Nord, l'occasion également pour le chef de l'Etat de renouer avec le monde rural et d'adresser un message aux territoires après des mois de crispations.