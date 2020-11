Affaire Dassault: quatre ans fermes requis contre l’ancien maire de Corbeil

«Les faits sont d’une extrême gravité. […] On n’avait jamais vu en France une ville avec un tel degré de corruption et de décomposition. » Le procureur Patrice Amar, du Parquet national financier (PNF), n’a pas mâché ses mots, lundi, lors de son réquisitoire, au procès du de l’affaire Dassault, ce système d’achat de voix présumé qui a permis au milliardaire d’être élu maire de Corbeil-Essonnes, puis à son salarié et homme de paille Jean-Pierre Bechter de lui succéder en 2009.