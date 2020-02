A Lille, la candidate LREM explose les dépenses de campagne

À Lille, la tête de liste LREM Violette Spillebout fait la course en tête. Peut-être pas dans les sondages, mais à coup sûr au palmarès des candidats ayant le plus emprunté pour financer leur campagne. Au lendemain de son investiture contestée à l’été 2019, la candidate aux municipales a contracté un prêt de 132 000 euros auprès du Crédit mutuel. Devant les 110 000 euros de Marc-Philippe Daubresse (LR), les 90 000 euros de Martine Aubry, les 77 000 euros du candidat écologiste Stéphane Baly et les… 0 euro de l'insoumis Julien Poix et d’Éric Cattelin-Denu (RN).