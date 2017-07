Le voyage de Bruno Le Maire à New York ce week-end a surtout été l’occasion d’évoquer le nouveau rôle « mythologique » du ministre de l’économie et des finances, qui s’y est présenté comme « Hermès », le messager des dieux, envoyé dans la capitale financière étasunienne par « Jupiter » – Emmanuel Macron. Mais cette visite a un sens sans doute plus général. Elle dessine une des grandes ambitions de la politique économique du quinquennat : faire de Paris un nouveau Londres, un « hub » financier, en profitant du Brexit et de l’inévitable perte par la finance londonienne du « passeport européen » qui va l’obliger à s’implanter dans des pays du marché unique européen.