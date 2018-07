L'évasion de Faïd crée une nouvelle crise à la pénitentiaire

3 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

L'évasion du braqueur multirécidiviste Redoine Faïd crée une nouvelle crise dans l'administration pénitentiaire et un début de polémique politique, avec mise en cause et appels à la démission de la ministre de la Justice.