Extraction de sable à Lannion, un dossier bien embourbé

« C’est un peu le Notre-Dame-des-Landes breton. En baie de Lannion, un projet d’extraction de sable est vivement contesté par la population locale, qui a obtenu l’arrêt des travaux il y a un an. Mercredi, les opposants au projet ont été reçus au ministère de l’économie et des finances pour une “réunion de conciliation”. La délégation est sortie déçue, sans “aucun engagement” de la part du gouvernement. Pas de reprise ni d’arrêt de l’extraction, pas non plus de calendrier précis dévoilé. Le projet reste suspendu. » Ce récit, c’est le journal Libération qui le dresse, et il retient l’attention car le feuilleton dure depuis presque sept ans.