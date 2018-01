Les Français confiants sur l'économie, moins sur l'emploi, selon un sondage Elabe

4 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de six Français sur dix (61%) croient à une reprise progressive de l'économie à plus ou moins long terme, selon un sondage Elabe pour Les Echos, l'Institut Montaigne et Radio classique publié jeudi.