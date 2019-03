Européennes: A trois mois du scrutin, Macron remonte au front sur l'Europe

4 mars 2019 Par Par Agence Reuters

A moins de trois mois des élections européennes, Emmanuel Macron a repris dimanche son offensive diplomatique et médiatique en faveur d'une Europe "forte, unie et souveraine" qu'il avait été contraint de mettre au second plan compte tenu de la crise des "Gilets jaunes" et du "grand débat national".