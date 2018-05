Alexis Kohler, un mensonge d’Etat

Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée, est le parfait modèle de la macronie, l’illustration de la symbiose totale entre la haute administration, le privé et le pouvoir. Pour beaucoup, il est l’exemple à suivre. Austère, taiseux, travaillant dans l’ombre sans relâche, connaissant parfaitement les dossiers et les rouages administratifs, il est le plus proche collaborateur d’Emmanuel Macron, la personne indispensable au président de la République. Il est, depuis des années, son plus fidèle soutien, celui qui l’a aidé à se forger un destin politique, à faire sa campagne et maintenant, l’aide à diriger.