Les fruits de la politique Macron invisibles pour 84% des Français

4 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de huit Français sur dix (84%) ont le sentiment de ne pas bénéficier de la politique mise en oeuvre par Emmanuel Macron et Edouard Philippe, selon un sondage BVA pour la Tribune, RTL, la presse régionale et Orange publié vendredi.