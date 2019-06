LR tente d'éviter une nouvelle guerre des chefs

4 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Entre instrospection, mea culpa et tentation de désigner des boucs émissaires, les dirigeants du parti Les Républicains (LR) s'efforcent de s'inventer un avenir et d'éviter une nouvelle "guerre des chefs" après leur déroute aux élections européennes du 26 mai et la démission de leur président, Laurent Wauquiez.