La Montagne d’or en Guyane, une multinationale pour pallier l’impéritie des élus

Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), de notre envoyé spécial.– Jeudi 14 juin, la collectivité territoriale de Guyane (CTG) et la chambre du commerce et de l’industrie ont mis les petits plats dans les grands. Rodolphe Alexandre, président de la première, et Carine Sinaï-Bossou, présidente de la seconde, reçoivent les « acteurs socio-économiques » de la Guyane pour une présentation du projet de « méga-mine » Montagne d’or. Des rangées de chaises sont dressées dans le grand hall de la collectivité, à quelques kilomètres du centre de Cayenne.