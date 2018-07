L'Afrique doit réussir par elle-même et sans complexe, dit Macron

4 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

L'Afrique et les Africains doivent réussir "sans complexe" et sans jamais écouter ceux qui recommandent d'attendre, a déclaré mercredi Emmanuel Macron à des entrepreneurs, au second jour de sa visite au Nigeria, prenant son propre cas en exemple.