Les sympathisants pour une union des droites en France selon BVA

4 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de six sympathisants de droite sur dix (65%) pourraient voter aux élections européennes en faveur d'une liste rassemblant des candidats Les Républicains, Debout la France et du Rassemblement national, selon un sondage BVA publié mercredi.