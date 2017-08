Une enquête préliminaire pour «détournements de fonds publics» vise Michel Mercier

Mercredi 2 août dernier, Michel Mercier était nommé au Conseil constitutionnel. Le même jour, le parquet national financier ordonnait une enquête préliminaire pour « détournement de fonds publics ». D'après les révélations du Canard enchaîné, le sénateur et ancien ministre de la justice est soupçonné d'avoir employé deux de ses filles comme assistantes au Sénat et dans les ministères qu'il a occupés. C'est surtout autour du cas de l'une d'entre elles que porte l'enquête du parquet. Elle aurait été embauchée à mi-temps entre août 2012 et août 2014, lorsque Michel Mercier a retrouvé son poste de sénateur. Elle touchait alors un salaire de 2 000 € brut par mois, alors qu'elle habitait à Londres « et que son labeur n’a guère laissé de traces ».