Nouvelle-Calédonie, envoyés spéciaux. – Les bureaux de vote ont fermé à 18 h sur l’archipel (8 h à Paris), mais les visages étaient déjà fermés depuis un moment au quartier général du FLNKS de Nouméa, rue de la Gazelle, quand les premiers résultats officiels sont tombés vers 21 h. Plus tard que prévu en raison de la participation record qui a allongé le temps nécessaire pour le dépouillement. On compte plus de 80 % de taux de participation au référendum d’autodétermination sur l’avenir du pays qui s’est tenu ce dimanche 4 novembre.