Dix milliards d'euros pour soutenir les bailleurs sociaux

5 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Le soutien de l'Etat aux bailleurs sociaux par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts va être porté à plus de dix milliards d'euros, afin d'accompagner la réforme du secteur de logement social lancée par le gouvernement et d'encourager les organismes HLM à engager des projets de construction et de rénovation.