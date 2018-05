Le bilan de Macron jugé positif à 45%, selon un large sondage

5 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Un an après son élection, 45% des Français jugent positivement le bilan d'Emmanuel Macron, même si 53% lui reprochent de ne pas "bien comprendre" leurs problèmes, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria menée auprès de plus de 13.000 personnes et publiée samedi.